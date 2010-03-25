Михалину Лысову с успехами на Параолимпиаде поздравит мэр г. Нижний Тагил
25 марта 2010, 17:11ОбществоArtem
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17-тилетнюю тагильскую лыжницу, призёра Параолимпийских игр в Ванкувере, Валентина Исаева завтра поздравит лично.
В торжественной встрече также примут участие тренер Валерий Огородников, "лидер" Алексей Иванов (он помогал Михалине на дистанции) и родители спортсменки. Михалина, завоевавшая одно золото, два серебра и две бронзы, учится в 11 классе 55-й школы Нижнего Тагила и собирается поступать в социально-педагогическую академию, рассказали нам в управлении по физкультуре и спорту.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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