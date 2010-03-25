Михалину Лысову с успехами на Параолимпиаде поздравит мэр г. Нижний Тагил

В торжественной встрече также примут участие тренер Валерий Огородников, "лидер" Алексей Иванов (он помогал Михалине на дистанции) и родители спортсменки. Михалина, завоевавшая одно золото, два серебра и две бронзы, учится в 11 классе 55-й школы Нижнего Тагила и собирается поступать в социально-педагогическую академию, рассказали нам в управлении по физкультуре и спорту.