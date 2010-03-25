На УВЗ 3 тысячи человек могут лишиться работы

По его словам, в Свердловской области пока рано сворачивать антикризисную программу. «Работа с проблемными предприятиями по-прежнему остается одним из основных приоритетов. Несмотря на то, что на «Уралвагонзаводе» стабилизировалась ситуация, есть обеспеченность заказами, всё еще под риском высвобождения остаются порядка 3 тысяч работников», — заявил министр.