На УВЗ 3 тысячи человек могут лишиться работы
25 марта 2010, 17:15ОбществоArtem
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Об это заявил министр экономики Свердловской области Михаил Максимов, сообщает УрБК.
По его словам, в Свердловской области пока рано сворачивать антикризисную программу. «Работа с проблемными предприятиями по-прежнему остается одним из основных приоритетов. Несмотря на то, что на «Уралвагонзаводе» стабилизировалась ситуация, есть обеспеченность заказами, всё еще под риском высвобождения остаются порядка 3 тысяч работников», — заявил министр.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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