Начало лета в г. Нижний Тагил будет тёплым

Уверенное потепление начнется только с 6-7-го апреля - с этого времени температура воздуха не будет опускаться ниже нуля даже по ночам. По прогнозу синоптиков, в апреле температура будет в пределах многолетней нормы, а вот в мае и июне в области будет жарче, чем обычно, передает Новый регион.