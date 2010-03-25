Начало лета в г. Нижний Тагил будет тёплым
25 марта 2010, 16:20ОбществоArtem
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Теплое лето ждет жителей Свердловской области в этом году.
По предварительным прогнозам Свердловского гидрометцентра, до конца марта погода на Урале будет неустойчивой, кратковременные оттепели будут чередоваться с заморозками.
Уверенное потепление начнется только с 6-7-го апреля - с этого времени температура воздуха не будет опускаться ниже нуля даже по ночам. По прогнозу синоптиков, в апреле температура будет в пределах многолетней нормы, а вот в мае и июне в области будет жарче, чем обычно, передает Новый регион.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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