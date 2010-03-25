Памятные места г. Нижний Тагил поучаствуют в областном конкурсе

Это памятная доска на здании школы № 23 о размещении в годы войны госпиталя, памятная доска на доме, где жил Герой Советского Союза Вересков, а также памятная доска сотрудникам ГУВД, павшим в боях Великой Отечественной войны, на здании городского УВД. В целом в Ленинском районе состояние памятных объектов удовлетворительное. Это выяснила комиссия, которая проверила 7 памятников и 13 памятных досок. Тем не менее, все учреждения, за которыми закреплены эти объекты, к 9-му мая проведут косметические ремонты и благоустроят территории вокруг.