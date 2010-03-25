Тагильские железнодорожники сэкономили своему предприятию 130 тысяч
25 марта 2010, 17:03ОбществоArtem
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И это только в нынешнем году. Всего за 2 месяца в техническом творчестве принял участие 81 человек.
Использовано в производстве 55 их рацпредложений. Вдвое возросла активность молодежи.Ряд предложений представляет интерес для других структурных подразделений дороги. Например, для исключения случаев скатывания вагонов предложен проект «закрепления вагонов в горной местности тормозными башмаками со скобой и внутренним замком». Его авторы - Ольга Демакова и Елена Антонова.
В условиях экономического кризиса очень важным предложением стал проект «Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов при пропуске транзитных грузовых поездов». Эта работа представлена группой авторов под руководством Сергея Галкина. Ожидаемый годовой экономический эффект - 2,5 миллиона рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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