Тагильские железнодорожники сэкономили своему предприятию 130 тысяч

Использовано в производстве 55 их рацпредложений. Вдвое возросла активность молодежи.Ряд предложений представляет интерес для других структурных подразделений дороги. Например, для исключения случаев скатывания вагонов предложен проект «закрепления вагонов в горной местности тормозными башмаками со скобой и внутренним замком». Его авторы - Ольга Демакова и Елена Антонова.