У чиновников г. Нижний Тагил – неделя, чтобы решить проблемы, с передачей ставок медработников
Передача ставок медработников дошкольных учреждений управлению здравоохранения обернулась целым рядом проблем.
Мэр дала чиновникам неделю на их устранение. С первого марта в Нижнем Тагиле начался перевод медработников детских садов от управления образования управлению здравоохранения. На конец 2009 года в детских садах работало 120 медицинских работников. В ходе пересмотра ставок медперсонала управлением образования было принято решение передать управлению здравоохранения уже 79 рабочих мест. Начальник управления здравоохранения Оксана Хулап заявила, что процесс передачи ставок получился слишком сложным. Медработники, ставки которых принадлежат управлению здравоохранения, должны быть лицензированы. Как и их рабочие места. Для передачи ставок от одного управления другому всех медиков из детских садов уволили.
Глава города Валентина Исаева поинтересовалась, куда распределили уволенных работников. И где сейчас взять кадры на новые должности? Валентина Исаева дала неделю на устранение возникших проблем. За это время участники заседания должны пересмотреть количество ставок и выделение средств на лицензирование кабинетов. Иначе мэр Валентина Исаева пригрозила чиновникам увольнением.
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