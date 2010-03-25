У чиновников г. Нижний Тагил – неделя, чтобы решить проблемы, с передачей ставок медработников

Мэр дала чиновникам неделю на их устранение. С первого марта в Нижнем Тагиле начался перевод медработников детских садов от управления образования управлению здравоохранения. На конец 2009 года в детских садах работало 120 медицинских работников. В ходе пересмотра ставок медперсонала управлением образования было принято решение передать управлению здравоохранения уже 79 рабочих мест. Начальник управления здравоохранения Оксана Хулап заявила, что процесс передачи ставок получился слишком сложным. Медработники, ставки которых принадлежат управлению здравоохранения, должны быть лицензированы. Как и их рабочие места. Для передачи ставок от одного управления другому всех медиков из детских садов уволили.