Уральские медведи выходят из зимней спячки

Как пишет Новый Регион, многолетние наблюдения охотоведов за поведением этого вида хищников показывают, что основная часть медведей просыпается уже к середине марта. Но выходят из своих берлог они только в первых числах апреля. До середины весны медведи будут жить впроголодь, используя только ресурсы своих жировых запасов. Когда они подойдут к концу, хищники начнут разыскивать свои тайники, которые они сделали осенью. В них хранятся запасы мяса, рыбы и сухих ягод. С появлением первой растительности медведи будут есть траву и листья. Они помогают животным восполнить дефицит витаминов.