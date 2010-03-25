Уральские медведи выходят из зимней спячки
25 марта 2010, 16:27ОбществоArtem
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Зимняя спячка длиной в пять месяцев для большинства этих животных уже подошла к концу.
Как пишет Новый Регион, многолетние наблюдения охотоведов за поведением этого вида хищников показывают, что основная часть медведей просыпается уже к середине марта. Но выходят из своих берлог они только в первых числах апреля. До середины весны медведи будут жить впроголодь, используя только ресурсы своих жировых запасов. Когда они подойдут к концу, хищники начнут разыскивать свои тайники, которые они сделали осенью. В них хранятся запасы мяса, рыбы и сухих ягод. С появлением первой растительности медведи будут есть траву и листья. Они помогают животным восполнить дефицит витаминов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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