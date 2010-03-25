Японский мультфильм о Чебурашке покажут в Токио
25 марта 2010, 16:24ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Японский мультфильм о Чебурашке покажут на Международной анимационной ярмарке в Токио.
Он рассказывает о новых приключениях известного героя и его друзей. Лента выйдет в прокат в декабре этого года. Ушастого героя впервые узнали в Стране восходящего солнца в 2001 году, и с тех пор он приобрел здесь большую популярность. Его плюшевую копию, а также чашки, ручки, футболки с его изображением можно купить почти во всех игрушечных магазинах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей