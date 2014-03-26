Great Wall начали выпускать в Липецкой области
26 марта 2014, 05:39ОбществоРОман БОТов
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Сборка китайских внедорожников Great Wall началась на специально построенном для этого заводе в Липецкой области. На предприятии в п. Красное будут собирать практически весь модельный ряд Great Wall, но приоритетным станет среднеразмерный внедорожник Hover H6.
Сейчас на заводе работает около 250 сотрудников, но с выходом производства на запланированную мощность количество будет увеличено до 5000 человек. О том, каков будет объем производства, компания Ирито (представитель марки в России) не уточняет.
Первые автомобили для продажи завод начнет производить к концу 2014 года. Основным рынком сбыта продукции завода станет Россия, но также планируется экспорт внедорожников в страны Латинской Америки.
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