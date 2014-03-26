Китайская Haima начинает продажи седана M3
26 марта 2014, 05:42ОбществоРОман БОТов
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Нынешняя российская весна богата на новинки от китайских брендов. В апреле в России появится очередная, седан китайского бренда Haima - М3. Цена базовой версии M3 начинается с 459 000 рублей.
За эти деньги можно получить автомобиль с 1.5-литровым двигателем мощностью 112 л.с. с механикой плюс набор оборудования, включая ABS, EBD, две подушки безопасности (водителя и переднего пассажира), кондиционер, аудиосистему. За 479 000 рублей уже появится климат-контроль вместо кондиционера, передние противотуманные фары, парктроник и подогрев передних сидений.
Комплектация Elite будет стоить уже 539 000 рублей. Но отличается она от предыдущей лишь коробкой передач, которая здесь вариаторная.
Стоимость топовой комплектации Deluxe начинается от 559 000 рублей. На ней установлен вариантор и добавлена система курсовой устойчивости.
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