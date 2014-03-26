Китайская Haima начинает продажи седана M3

За эти деньги можно получить автомобиль с 1.5-литровым двигателем мощностью 112 л.с. с механикой плюс набор оборудования, включая ABS, EBD, две подушки безопасности (водителя и переднего пассажира), кондиционер, аудиосистему. За 479 000 рублей уже появится климат-контроль вместо кондиционера, передние противотуманные фары, парктроник и подогрев передних сидений.

Комплектация Elite будет стоить уже 539 000 рублей. Но отличается она от предыдущей лишь коробкой передач, которая здесь вариаторная.