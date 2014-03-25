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Конкурс для тех, кому не безразлична экология города. Студенты Нижнего Тагила, вперед!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Конкурс для тех, кому не безразлична экология города. Студенты Нижнего Тагила, вперед!

25 марта 2014, 09:40Общество
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