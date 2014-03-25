Конкурс для тех, кому не безразлична экология города. Студенты Нижнего Тагила, вперед!

Здесь каждый свердловчанин, в том числе и тагильчанин, может проявить заботу об экологии городского пространства, предложить свои идеи в этом направлении. Так, специально для активной студенческой аудитории 16 апреля состоится Всероссийский конкурс проектов и социальной рекламы «Принеси пользу своему городу».

Участниками могут стать самые активные студенты высшего или средне-специального учебного заведения. Оргкомитет предлагает выбрать одну из предложенных тем: раздельный сбор мусора, переработка и повторное использование ТБО и экологическая ответственность. В каждой из представленных сфер участники смогут проявить всю свою находчивость, фантазию и творчество, ведь на конкурс принимаются работы в графическом исполнении, видеоролики и «Социальные проекты». Кроме того, преимуществом для конкурсантов станет не только постановка проблемы, но и предложение по ее решению. Так, особое внимание уделят практической проблеме.

Среди членов экспертной комиссии будут и представители бизнеса – управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Урал Анна Владимировна Бушлякова, пивоваренная компании «Балтика», часть Carlsberg Group. Присутствие специалистов «Балтики» в составе жюри неслучайно, именно эта компания является инициатором студенческого конкурса.

Имена победителей студенческого конкурса «Принеси пользу своему городу» станут известны 16 апреля, в этот день состоится презентация проектов в Уральском институте – филиале РАНХиГС в Екатеринбурге. Лучшие 3 проекта в каждой номинации отметят дипломами, а их авторы получат в подарок современные электронные гаджеты.

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется оргкомитетом Конкурса по электронному адресу до 9 апреля. Полная программа Дней науки и положение о конкурсе находится на сайте Уральского института – филиале РАНХиГС в Екатеринбурге.

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