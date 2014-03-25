Нижний Тагил вошел в тройку самых «качающих» городов Свердловской области

По данным компании «МегаФон», рекорд в потреблении услуг мобильного интернета установлен жителями Екатеринбурга, где абоненты оператора ежемесячно скачивают объем трафика, равный 135 000 фильмов (около 200 ТБ). Второе место занял Нижний Тагил, где количество информации, полученной тагильчанами из интернета в месяц, сравнимо с 20 000 кинолент в хорошем качестве (30 ТБ). На третьем месте Ревда, где объем интернет-данных в месяц соответствует 9 000 фильмов (13,5 ТБ).

Среди малых населенных пунктов лидером в интернет-серфинге является поселок Белоярский, абоненты оператора здесь ежемесячно скачивают 9 ТБ, что равно 5 800 полнометражных кинокартин в месяц.

Согласно данным оператора, в целом только за последний год поклонников скоростного интернет-серфинга на Среднем Урале стало еще на 25% больше. Столь высокую популярность интернета компании среди населения региона обеспечивают максимальные скорости передачи данных в 4G и 3G и широкая зона действия сети «МегаФона», которая позволяет оставаться онлайн даже в отдаленных районах.

Такой рост интернет-трафика мы также связываем с появлением большого количества доступных по цене смартфонов, которые позволяют находиться в интернете всегда и везде. Так, смартфон МегаФон Login 1 можно приобрести всего за 990 рублей с одновременным подключением тарифного плана «Все включено» отметила директор Свердловского регионального отделения Уральского филиала ОАО «МегаФон» Анна Белошейкина.

ТОП-10 самых «качающих» городов региона с начала 2014 года (по интернет-трафику в месяц):

1. Екатеринбург – 200 ТБ

2. Нижний Тагил – 30 ТБ

3. Ревда – 13,5 ТБ

4. Серов – 13 ТБ

5. Асбест – 12 ТБ

6. Каменск-Уральский - 11 ТБ

7. Березовский – 10 ТБ

8. Первоуральск – 9,5 ТБ

9. Артемовский - 9 ТБ