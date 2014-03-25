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Нижний Тагил вошел в тройку самых «качающих» городов Свердловской области
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Нижний Тагил вошел в тройку самых «качающих» городов Свердловской области

25 марта 2014, 15:06Обществоpract@tagilcity.ru
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