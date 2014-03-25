Пришла весна - тает цена! Скидки до -50%!

ПРИШЛА ВЕСНА - ТАЕТ ЦЕНА!

Наступила самая романтическая пора года. И совсем не важно, что за окном ещё снег и мороз. Дыхание весны уже наполнило наши сердца ожиданием чего-то нового и светлого. Именно в это время в нас появляется острое желание перемен, новых ощущений и, конечно же, любви!

Поэтому сеть магазинов здоровья «КАЗАНОВА» ПРОВОДИТ ДЛЯ ВАС АКЦИЮ. ТОЛЬКО 28, 29 и 30 МАРТА ЦЕНЫ ТАЮТ до - 50%!

Спешите удивить себя и близких! В ассортименте нашего магазина Вы найдете красивое эротическое белье, игровые костюмы. А если у Вас еще нет второй половинки, тогда к вашему распоряжению волшебные духи с феромонами, которые обязательно помогут Вам ее найти. Но и конечно же огромный выбор игрушек для взрослых и интимной косметики.

Подробности по адресам:

пр. Мира, 16 (3435)25-28-49

пр. Дзержинского, 43 (3435)33-40-18

ул. Пархоменко, 217 (3435)43-43-57

ул. Фрунзе, 30 (3435)92-25-00