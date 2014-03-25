Руководитель «Дома Черепановых» в Нижнем Тагиле получил грант конкурса «Научный музей в XXI веке»

Историко-технический музей «Дом Черепановых», руководителем которого является Евгений Ставцев, широко известен в городе и уже за его пределами своими интерактивными экскурсиями, мастер-классами по моделированию.

В планах сотрудников музея – расширять интерактивные формы работы, проводить квесты, и возможно, сделать детскую железную дорогу на территории усадьбы дома Черепановых.

Как сообщили в отделе информации музея-заповедника, благодаря полученному гранту Евгений Ставцев с 29 мая по 8 июня этого года пройдет недельную стажировку в Центре науки «Коперник» (Варшава). Тема стажировки: «Научно-популярные музейные программы для школьников».