Руководитель «Дома Черепановых» в Нижнем Тагиле получил грант конкурса «Научный музей в XXI веке»
25 марта 2014, 16:00Общество
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Сотрудник Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Евгений Ставцев стал победителем VIII конкурса Фонда Дмитрия Зимина «Династия» - «Научный музей в XXI веке» в номинации «Научно-популярные музейные программы для школьников».
Историко-технический музей «Дом Черепановых», руководителем которого является Евгений Ставцев, широко известен в городе и уже за его пределами своими интерактивными экскурсиями, мастер-классами по моделированию.
В планах сотрудников музея – расширять интерактивные формы работы, проводить квесты, и возможно, сделать детскую железную дорогу на территории усадьбы дома Черепановых.
Как сообщили в отделе информации музея-заповедника, благодаря полученному гранту Евгений Ставцев с 29 мая по 8 июня этого года пройдет недельную стажировку в Центре науки «Коперник» (Варшава). Тема стажировки: «Научно-популярные музейные программы для школьников».
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