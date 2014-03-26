Seat объявил о появлении компактного кроссовера в своей линейке
26 марта 2014, 05:36ОбществоРОман БОТов
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Первый в истории марки кроссовер должен увидеть свет в 2016 году. «Мы готовимся к появлению на новой для себя территории – в одном из наиболее больших и динамично развивающихся сегментов в мире, - отметил Председатель совета директоров SEAT S.A.
Юрген Стакманн на ежегодной пресс-конференции компании. – «Кроссовер станет опорой нашей корпоративной стратегии, это важный шаг на пути к устойчивому развитию и прибыльности компании SEAT».
Будущие продажи кроссовера SEAT позволят расширить продуктовую линейку бренда, позволяя закрепить достигнутый успех, последовавший за стартом продаж семейства Leon. Новый кроссовер будет разработан в Техническом Центре SEAT в Мартореле (Барселона).
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