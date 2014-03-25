Сергей Носов: «В этом году объем работ по дорогам будет не меньше, чем в 2013-м»

Накануне комиссия по осмотру технического состояния автомобильных дорог, утвержденная постановлением Администрации города от 29 апреля 2013 года, провела объезд части из них. Предварительными выводами поделился Руслан Пшизов, заместитель председателя комиссии, отметив, что самые большие замечания - по использованию БМО смесей для защиты поверхности дорожного покрытия.

Есть ямы на некоторых дорогах, трещины и просадки около колодцев. Все эти дефекты устранимые, - сказал он.

Глава города дал подрядчикам недельный срок, чтобы составить дефектные ведомости по всем проблемным участкам, а также предоставить график работ по ликвидации замечаний.

У подрядчиков есть право устранить все недоделки до 15 мая, а у муниципалитета предъявить претензии, в установленном законом порядке, если этого сделано не будет, - сказал Сергей Носов.

15 апреля участники совещания подведут промежуточные итоги. В этот же день состоится смотр дорожной техники и будет дан старт началу дорожных работ 2014 года. «Ждать мы не можем, каждый погожий день будем использовать», - резюмировал Глава города.