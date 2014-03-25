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Сергей Носов: «В этом году объем работ по дорогам будет не меньше, чем в 2013-м»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «В этом году объем работ по дорогам будет не меньше, чем в 2013-м»

25 марта 2014, 14:30ОбществоCorey
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