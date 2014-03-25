Тагильчане вновь получили двойную квитанцию: платить по обеим или игнорировать обе?

Что же делать в таком случае? Понятно, что две управляющие организации, позвони жители к ним, будут уверять, что именно они управляют конкретным домом, а другие – не имеют на это права. И кому верить, не понятно. Возможно, сбой произошел и по иной причине – передача дома в другую организацию пока документы остаются в прежней. Все это большой вопрос.

Так, в редакцию обратился пользователь Сергей, которому накануне пришло сразу две квитанции. Причем по одной ему можно заплатить больше, по другой – меньше. Выяснилось, что на квитанции, где сумма меньше, выдана УК, где они обслуживались изначально. Позже они перешли на обслуживание в УК, где сумма больше, но в апреле возвращаются вновь к прежней. Сергей рассказал, что в доме в основном живут пенсионеры, которые платят по обеим квитанциям (!).

Известно, что вопрос «двойных квитанций» стоит на особом контроле в Администрации города. Данная информация также будет передана соответствующим специалистам для дальнейшего решения. Выход отчаявшиеся жильцы видят только один: пока в доме происходит такая путаница, в которой они, очевидно, не виноваты, тагильчане попросту не платят ни по одной из квитанций, поскольку в случае ошибки деньги могут вообще не вернуть. Остается надеяться на решение этой проблемы в официальных органах. Кстати, именно в последние месяцы в области все УК находятся на контроле.