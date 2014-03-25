Тагильские школьники впервые приняли участие в научной олимпиаде от Уралвагонзавода (ФОТО)

Кстати, олимпиада – это уже третий шаг корпорации для развития города. Так, начиная с 2012 года, в этом направлении была проведена огромная работа. Например, на первом этапе в каждую из 20-ти школ Вагонки было приобретено оборудование для кабинетов физики. А стоимость одного комплекта – около 200 тысяч рублей. На втором этапе проводились курсы повышения квалификации 20-ти учителей и одного преподавателя по физике.

Такие меры, считают на УВЗ, способствуют углублению знаний в данной дисциплине у школьников, помогая в дальнейшем поступать в вузы на специальности, востребованные на производстве. Об уникальном шансе получить бесплатное высшее образование и в дальнейшем - гарантированное место работы, рассказал будущим выпускникам Сергей Васильев, директор Центра подготовки персонала УВЗ. Он подчеркнул, что на предприятии созданы особые условия для научной и изыскательской деятельности, существуют программы по поддержке молодых специалистов.

Фотографии предоставлены пресс-службой УВЗ

Олимпиада по физике проводилась в форме ЕГЭ. За 3,5 часа учащиеся должны были выполнить 36 заданий. Уже подведены итоги. Результаты показали, что уровень знаний физики высок. Торжественное награждение победителей и призеров пройдет позже. В качестве наград учащиеся получат планшетные компьютеры, деньги на приобретение которых выделил депутат Законодательного Собрания Свердловской области, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин.

Чтобы у всех участников осталось приятное воспоминание об олимпиаде, можно подарить памятные подарки. Например, нанести логотип на ручки или блокноты и раздать участникам олимпиады. Это будет не только приятным сюрпризом, но и позволит привлечь внимание будущих участников. Также, для школьников эти предметы пользуются большим спросом.