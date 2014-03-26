В России стартовали продажи Peugeot 3008

с 5-ступенчатой МКПП, 1.6 л 150 л.с. с 6-ступенчатой АКПП и 6-ступенчатой МКПП, а также с дизельным двигателем 1.6 л 115 л.с. с 6-ступенчатой АКПП ETG6.

Внешний вид нового PEUGEOT 3008 стал более современным, стилистические ньюансы в дизайне формируют характерный стиль марки.

Новый 3008-й обладает технологией Grip Control, которая вне зависимости от выбранного режима (снег, легкое бездорожье, песок, работа системы ESP в стандартном режиме или отключенная система ESP) адаптирует работу всех ходовых систем автомобиля под различные виды дорожного покрытия, обеспечивая водителю постоянный контроль над дорогой.

Эргономика салона Peugeot 3008 удобна, а благодаря большому лобовому стеклу салон кажется более просторным. Выдвижной экран отображает данные навигационной системы бортового компьютера, а также помогает при парковке. Камера заднего вида является частью системы помощи при парковке. Дополняет атмосферу комфорта электрический стояночный тормоз, который включается автоматически при выключении двигателя и выключается при нажатии на педаль газа. Он обладает также функцией Hill Assist, которая удерживает тормоз около двух секунд, когда автомобиль трогается на подъеме, и помогает сохранить безопасную дистанцию до автомобилей впереди и сзади.

В базовой комплектации Access (1.6 л 120 л.с., МКПП5) стоимость автомобиля составляет 869 000 рублей, а в комплектации Allure (1.6 л 150 л.с., МКПП-6) – 1 132 000 рублей.