Бывшее общежитие в центре Нижнего Тагила, где на первом этаже обосновались бомжи, не будет расселено (ФОТО)

Об этом журналистам TagilCity.ru рассказали в Администрации Нижнего Тагила:

По информации заместителя начальника отдела по учету и распределению жилья Администрации города И.И. Воробевой, многоквартирный жилой дом по адресу: улица Красноармейская, 66 аварийным и подлежащим сносу не признавался. Расселение жителей дома не планируется. Информацию по проведению капитального ремонта данного дома можно найти на официальном сайте Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в МКД СО. (скриншот страницы прилагается).

Известно, что капитальный ремонт дома начнётся не ранее 2027 года. В данный момент на него собрано только 94 722,75 из запланированных 322 440,64 рублей. Жильцы накопили задолженность перед Региональным фондом содействия капитальному ремонту. Начисляются пени.

TagilCity.ru впервые заговорил о проблемах о проблемах дома тогда, когда в редакцию обратилась тагильчанка, не желающая заселяться в муниципальное жилье, предлагаемое Администрацией, из-за неудовлетворительного состояния общедомового имущества.

Как следует из ответа городских властей, в ближайшее время никаких перемен жителям дома ждать не стоит. Бывшее общежитие, трансформировавшееся в многоквартирный дом, не станет комфортнее и современнее.