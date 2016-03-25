Эксперты рассказали, где найти низкие цены, бесплатную консультацию по ипотеке и спецпредложения

Только 2 апреля для каждого гостя «Распродажи недвижимости»:

• уникальные скидки только на 1 день на вторичное жилье;

• лето близко — скидки на загородную недвижимость;

• бесплатные консультации по ипотеке;

• бесплатные консультации юристов;

• скидки и спецпредложения от застройщиков Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Несмотря на страшилки, которыми пугают людей, рынок не стоит на месте. Жилье — это одна из базовых потребностей общества и, пожалуй, каждому человеку хочется жить в своем доме. Что это — комната, квартира, новостройка или свой дом? Постараемся разобраться, как распродажа может помочь в решении жилищного вопроса.

Вторичная недвижимость в Нижнем Тагиле

Основной аргумент в пользу «вторички» — это железобетонная уверенность в том, что не нужно ждать, пока она построится: можно переезжать и жить. К тому же, можно найти квартиру практически на любой бюджет, вкус и местоположение — из этих параметров складывается цена. Кто знает, как еще снизятся цены специально для «Распродажи недвижимости» 2 апреля — приходите и выбирайте!

Ах, эта дача!

В Нижнем Тагиле с приходом тепла начался настоящий бум на покупку дач, земельных участков, домов, коттеджей… Только представьте: можно жить в собственном доме с баней, гаражом, огородом или садом и делать все что угодно: никто не будет стучать по батарее. Впрочем, цены (а на распродаже цены еще ниже!) сейчас более чем адекватны, и можно легко найти себе домик в черте города и наслаждаться жизнью, как за городом.

Новостройки

Но что делать, если душа лежит к новому? Если хочется самостоятельно превратить готовые к ремонту стены и пол в уютную квартиру, и есть возможность немного подождать, пока дом достроится? Новостройки — тот вариант, который нужен при заданных потребностях. Выбрать правильного и надежного застройщика самостоятельно не так просто: нужно поизучать десятки форумов, углубиться в профессиональные технологии строительства, пообщаться с жителями сданных домов, самому объехать множество застройщиков. Для тех, у кого этот процесс проходит впервые, голова зачастую идет кругом. А еще — скидки и специальные предложения от ведущих застройщиков Нижнего Тагила и Екатеринбурга специально для 2 апреля.

Ипотека. Как с ней быть?

Какое счастье, что господдержку ипотеки продлили. И эта возможность стала среди жителей России популярной: так, в 2015 году каждая третья квартира была куплена с помощью господдержки. Стоит ли каждый раз тратить время на 20–30-минутные консультации и просить просчитать ипотечный платеж, заходя в каждый из банков? 2 апреля у каждого, кто придет на «Распродажу недвижимости» будет возможность бесплатно проконсультироваться у специалиста по ипотеке, узнать о преференциях банков-партнеров и даже подать документы.

Ипотечный специалист — это связующее звено между банком и заемщиком: он позволяет получить максимально выгодное и быстрое решение, разложит плюсы и минусы каждого варианта решения ипотечного вопроса по полочкам и приблизит мечту о своей квартире. Остались вопросы к юристам? Приходите на ярмарку 2 апреля и будьте готовы спрашивать и получать ответ.