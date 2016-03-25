Обзор видеорегистраторов BlackVue

Стоят видеорегистраторы BlackVue не малых денег относительно других моделей и производятся исключительно в Корее, на собственном заводе. Это позволяет показывать высокий уровень качества, и действительно, случаи брака или поломок этих авторегистраторов встречаются крайне редко и составляют менее 1% в год, в то время как для многих производителей порог 5-10% - это норма.

На сегодняшний день, модельный ряд премиальных корейских регистраторов состоит из 4-х основных моделей:

DR650GW-1CH

DR650GW-2CH

DR750LW-2CH

DR3500 FHD

Производитель позаботился о разных предпочтениях автомобилистов, и каждая модель по своему уникальна. Есть как однокамерные классические регистраторы, так и двухкамерные, при этом регистраторы с двумя камерами более популярны, так как практически не имеют адекватных конкурентов на рынке.

Отличительные характеристики BlackVue

Видеорегистраторы BlackVue первые получили модуль Wi-Fi для управления устройством через смартфон, ноутбук, планшет или любое другое устройство с поддержкой Android, iOS или Windows. При этом можно, как управлять устройством, делать настройки, так и скачивать видео, для просмотра.

Отсутствие экрана также было впервые применено в моделях корейских регистраторов, это позволило компании сделать компактные и незаметные устройства, которые часто применяют для скрытой установки, так как их тяжело обнаружить.

Помимо вышеперечисленного, стоит отметить, что в регистраторах BlackVue используются самые современные технологические решения, это касается и матрицы Sony Exmor-R, и процессоров и аккумуляторов встроенных и оптики.

Чаще всего покупателями этих гаджетов становятся обладатели дорогих автомобилей, для которых важна не функциональность, а лаконичность и удобство регистраторов в сочетании с их надёжностью и качественным видео.

Осторожно, подделка!

Стоит обратить особое внимание на тот факт, что на рынок России поставляется достаточно много «серых» моделей данного производителя. Единственным официальным дистрибьютором является компания БВСТрейд, которая осуществляет поставки, контроль и гарантийный сервис на территории России. Но и контрафакт находит своих покупателей, так как чаще всего стоит дешевле, да и многие элементарно не разбираются в том, что приобретают. Поэтому рекомендуем тщательно выбирать магазин, в котором вы делаете такую дорогостоющую покупку.

Проверить свою модель можно на официальном сайте, введя серийный номер изделия, и вы сразу получите ответ, сертифицированную модель вы приобретали или нет. В целом, ничего страшного, однако расчитывать на гарантийный сервис вам, увы, не придётся. Так как компания БВСТрейд не берёт на сервис модели, которые были нелегально ввезены на территорию России. Да и часто комплетация и качество этих моделей сомнительна, так как не известно сколько рук они прошли и где побывали, но решать конечно вам.