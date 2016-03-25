Рост цен на социальные услуги не скажется на самых малообеспеченных социальных группах Нижнего Тагила
В начале года произошло поднятие цен на социальные услуги. Это стало неприятным сюрпризом для инвалидов и пенсионеров Нижнего Тагила, которые испытывают трудности с самостоятельным обслуживанием, ведь помощь по дому стала для них дороже на 20%. Редакция TagilCity.ru связалась с директором Комплексного центра социального обслуживания Ленинского района, чтобы узнать, были ли предприняты какие-либо шаги для сглаживания последствий повышения цен.
Не всегда найдется человек, который добровольно поможет инвалиду или пенсионеру купить продукты в магазине, прибраться дома или принять ванну. Родственники часто бывают заняты или забывают про своих нуждающихся в помощи родных. Тогда на помощь приходят работники социальных центров. К сожалению платящих, их услуги стоят денег.
В ноябре прошлого года Региональная энергетическая комиссия утвердила новые тарифы на оплату социального обслуживания. Цены выросли на 20%.
Елена Филянина, директор одного из центров социального обслуживания в Нижнем Тагиле, рассказала, что было сделано, чтобы наименее обеспеченные слои населения не пострадали от этих изменений:
В Свердловской области были определены 8 категорий для бесплатного социального обслуживания, чего до этого не было. Раньше все ветераны и труженики тыла обслуживались платно. Теперь эти категории определены в категории бесплатные. К ним относятся так же несовершеннолетние дети, вдовы участников и инвалидов войны... Бесплатно обслуживаться они стали ещё с 2015 года.
Ещё появилась такая строка — полтора прожиточных минимума. Все, у кого совокупный доход ниже этой отметки, тоже обслуживаются бесплатно. Раньше отметка была на уровне прожиточного минимума.
Кроме того, есть ещё предельная сумма к оплате. Она рассчитывается для каждого клиента индивидуально и зависит от его совокупного дохода. Допустим, если предельная сумма к оплате установлена на 130 рублей, а человек набрал услуг на 500, то он все равно платит 130, — сказала Елена Александровна.
До всех «клиентов» социального центра была доведена эта информация. Работники центра проводили информационные беседы, поэтому повышение тарифов прошло довольно ровно, без недовольства и жалоб.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru