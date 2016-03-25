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Рост цен на социальные услуги не скажется на самых малообеспеченных социальных группах Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рост цен на социальные услуги не скажется на самых малообеспеченных социальных группах Нижнего Тагила

25 марта 2016, 14:40ОбществоДенис Таратонов
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