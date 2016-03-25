Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила оштрафовали водителя служебной иномарки, припарковавшегося на месте для инвалидов (ФОТО)

Рейд начался в 15:00 с парковки возле Администрации города. Сотрудниками ГИБДД было выявлено три нарушения. Водитель служебной иномарки и водитель личного авто припарковали свои автомобили на местах для инвалидов, не имея на это право. По факту их правонарушения были составлены протоколы по ст. 12. 19 КоАП РФ. Нарушителям придётся заплатить штрафы в 5000 рублей.

Еще один водитель, замеченный нами, перевозил пассажира с ограниченными возможностями здоровья 3-ей группы. Инспектор обратил внимание водителя на то, что парковочные места предназначены для инвалидов 1-ой и 2-ой групп и попросил переставить авто. Штраф выписывать не стал рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

TagilCity.ru обращает внимание читателей на то, что этот рейд не был разовым. Сотрудники ГИБДД ежедневно штрафуют водителей, незаконно занимающих парковочные места для инвалидов.

Фото: ОД «Тагил без ям»