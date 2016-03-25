Строительная компания «Юпитер-НТ» представляет новый жилой комплекс «Фотеевский-2»

Из окон будущих домов откроется великолепный вид на лес, Уральские горы, Тагильский и Муринский пруды. Все дома жилого комплекса традиционно построены из кирпича и решены в едином архитектурном стиле. Дома строятся по типовому проекту.

Планировки квартир также могут быть выполнены по индивидуальному дизайн-проекту .

Предусмотрены благоустройство и озеленение территории, наличие детских и спортивных площадок . Возможно приобретение гаражных боксов.

Все это в комплексе создаст условия для достойной и комфортной жизни.

Заключить договор на приобретение квартиры Вы можете в офисе компании «Юпитер-НТ», по адресу:

г. Нижний Тагил, Дружинина 47, 5 этаж.

Телефоны в Нижнем Тагиле: (3435) 44-97-15, 44-95-97.