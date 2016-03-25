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Строительная компания «Юпитер-НТ» представляет новый жилой комплекс «Фотеевский-2»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Строительная компания «Юпитер-НТ» представляет новый жилой комплекс «Фотеевский-2»

25 марта 2016, 17:55Обществоjupiternt2016@gmail.com
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