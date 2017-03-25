Лучшие работники культуры награждены премией главы Нижнего Тагила (ФОТО)

Два коллектива стали победителями в номинации за творческие, научные работы в области различных сфер искусства, музейного и библиотечного дела. Это Нижнетагильский драмтеатр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка за спектакль «Волшебная лампа Алладина», а также Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» за проект «Зримые свидетели мира невидимого».

Творческие коллективы «Vi-style» и «Прима-Арт» получили награду за победу в номинации, посвященной самодеятельным успехам. В рамках Года кино они создали полюбившийся тагильчанам проект «Скрипка играет в кино».

Фото: официальный сайт Нижнего Тагила

Сергей Носов пожелал представителям этой отрасли творческого вдохновения и успехов. Он поблагодарил все коллективы за развитие художественных промыслов и направлений, передает пресс-служба администрации города.

Культура – важная составная часть нашей жизни. Неслучайно еще Демидовы особое внимание уделяли развитию художественных промыслов, открытию библиотек и театров. Для работы с душой, созидательного труда культура необходима сказал мэр.