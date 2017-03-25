Пропавший тагильчанин Илья Шулаков вернулся домой
25 марта 2017, 15:45Общество
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В Нижнем Тагиле накануне разыскивался 24-летний молодой человек на Hyindai Solaris.
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент неизвестно, где именно пропадал глава семейства. У него, добавим, есть грудной ребенок.
Известно, что тагильчанин жив и здоров, пишет ИА «Все новости».
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