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Патриарх Кирилл посетит Екатеринбург летом 2018 года для участия в заседании Синода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Патриарх Кирилл посетит Екатеринбург летом 2018 года для участия в заседании Синода

25 марта, 13:10Общество
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