Патриарх Кирилл посетит Екатеринбург летом 2018 года для участия в заседании Синода

Помимо Екатеринбурга священнослужители также соберутся в Петербурге и Минске.

Ожидается, что в ходе визита патриарха будут обсуждены вопросы создания новых епархий и митрополий. В частности, уже долгое время в рядах священнослужителей Свердловской области ходит информация о создании Серовской епархии. Летом заседание Священного Синода пройдёт в Екатеринбурге, а весной в северной столице России, сообщает «Екатеринбург в эфире».

Ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл примет участие в крестном ходе, приуроченном к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Ход стартовал 15 марта из Пскова, а прибыть в Екатеринбург паломники планируют к 14 июля. 17 июля паломничество будет завершено ночной литургией в екатеринбургском Храме-на-Крови.