-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
вечер: -1
ночь: -9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Патриарх Кирилл посетит Екатеринбург летом 2018 года для участия в заседании Синода

25 марта 2018, 13:10Добавить новость
город,Екатеринбург,культура,Свердловская область,религия,Крестный ход,патриарх,Патриарх Кирилл,визит,Санкт-Петербург,священный синод,РПЦ,храм на крови
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в столицу Урала для проведения заседания Священного Синода – высшего органа церковного управления. Заседание Синода планируют провести летом 2018 года.

Помимо Екатеринбурга священнослужители также соберутся в Петербурге и Минске.

Ожидается, что в ходе визита патриарха будут обсуждены вопросы создания новых епархий и митрополий. В частности, уже долгое время в рядах священнослужителей Свердловской области ходит информация о создании Серовской епархии. Летом заседание Священного Синода пройдёт в Екатеринбурге, а весной в северной столице России, сообщает «Екатеринбург в эфире».


Ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл примет участие в крестном ходе, приуроченном к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Ход стартовал 15 марта из Пскова, а прибыть в Екатеринбург паломники планируют к 14 июля. 17 июля паломничество будет завершено ночной литургией в екатеринбургском Храме-на-Крови.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Экскурсию по местам памяти жертв сталинских репрессий запустят в Екатеринбурге
13 марта, 06:05
1 2
Семья сов на животе будущей мамы из Екб победила среди 80 работ художников (ФОТО)
12 февраля, 09:00
2 7
Икона «Чимеевская» прибыла в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга
11 февраля, 13:50
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 23
Подписаться на новости