-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
вечер: -2
ночь: -9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Павел Грудинин сбрил усы после объявления окончательных итогов выборов (ВИДЕО)

25 марта 2018, 14:40Добавить новость
выборы,интернет,курьезы,видеоблог,блогер,спор,выборы президента,результаты выборов,Павел Грудинин,инстаграм,видео
На странице Павла Грудинина в социальной сети Instagram появилось видео, на котором он сбривает усы. Несмотря на то, что политик не признал итоги выборов, он сдержал слово, данное блогеру Юрию Дудю.

Во время интервью видеоблогер Юрий Дудь и кандидат в президенты Павел Грудинин заключили пари: если по итогам выборов Грудинин наберёт меньше 15% голосов избирателей, то он сбреет усы. В обратном случае, Юрий Дудь побреет голову налысо.

После объявления официальных результатов выборов стало известно, что Грудинин набрал 11,77% голосов, став вторым. 24 марта в аккаунте политика в сети Instagram появилось видео, на котором Павел Николаевич сбривает усы.

Я дал слово, и я его сдержал, хотя абсолютно убежден в том, что я и моя команда получили гораздо больше 15% голосов избирателей. Но с усами или без усов мы с Вами пойдем дальше. Победа будет за нами!, -- прокомментировал свой поступок политик.

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Бородатый губер Алексей Парфёнов стал видеоблоггером
1 февраля, 12:00
1 0
Две пенсионерки из Санкт-Петербурга присоединились к флешмобу «Satisfaction» (ВИДЕО)
24 января, 10:05
4 6
Иван Ургант снял видео в поддержку ульяновских курсантов (ВИДЕО)
21 января, 15:55
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 23
Подписаться на новости