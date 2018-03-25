Подросток из Екатеринбурга заковал себя в наручники (ВИДЕО)
25 марта, 15:10Общество
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Подросток застегнул на запястьях наручники и лишь потом понял, что у него нет с собой ключа. Вместе с отцом молодой человек отправился к спасателям, чтобы те сняли наручники.
Сюжеты: Екатеринбург
25 марта в офис службы спасения Екатеринбурга пришли подросток и его отец.
Молодой человек заковал себя в наручники, не имея ключа. Они обладали крепкими замками, несмотря на то, что не являлись спецсредством. Потому подросток не смог освободиться самостоятельно.
Как сообщает Ura.ru, спасатели при помощи отмычки сняли наручники с запястий.
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Фото: Служба спасения «Сова»
Видео: Служба спасения «Сова»
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