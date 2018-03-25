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Подросток из Екатеринбурга заковал себя в наручники (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подросток из Екатеринбурга заковал себя в наручники (ВИДЕО)

25 марта, 15:10Общество
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