-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
вечер: -2
ночь: -9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Подросток из Екатеринбурга заковал себя в наручники (ВИДЕО)

25 марта 2018, 15:10Добавить новость
город,Екатеринбург,курьезы,ребенок,Свердловская область,наручники,спасатели,подросток
Подросток застегнул на запястьях наручники и лишь потом понял, что у него нет с собой ключа. Вместе с отцом молодой человек отправился к спасателям, чтобы те сняли наручники.

25 марта в офис службы спасения Екатеринбурга пришли подросток и его отец.

Молодой человек заковал себя в наручники, не имея ключа. Они обладали крепкими замками, несмотря на то, что не являлись спецсредством. Потому подросток не смог освободиться самостоятельно.


Как сообщает Ura.ru, спасатели при помощи отмычки сняли наручники с запястий.


город,Екатеринбург,курьезы,ребенок,Свердловская область,наручники,спасатели,подростокгород,Екатеринбург,курьезы,ребенок,Свердловская область,наручники,спасатели,подросток

Видео: Служба спасения «Сова»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Житель Екатеринбурга вёл себя буйно и выбрасывал вещи из окна квартиры (ФОТО)
11 марта, 11:05
0 1
Жители Екатеринбурга разожгли костёр на балконе многоэтажки (ВИДЕО)
сегодня, 14:10
0 0
Тренер из Екатеринбурга 4 месяца находится в СИЗО по подозрению в педофилии (ВИДЕО)
18 марта, 08:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 12
Сейчас на сайте 2300 гостей и 10 пользователей
Подписаться на новости