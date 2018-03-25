Подросток из Екатеринбурга заковал себя в наручники (ВИДЕО)

25 марта в офис службы спасения Екатеринбурга пришли подросток и его отец.



Молодой человек заковал себя в наручники, не имея ключа. Они обладали крепкими замками, несмотря на то, что не являлись спецсредством. Потому подросток не смог освободиться самостоятельно.



Как сообщает Ura.ru, спасатели при помощи отмычки сняли наручники с запястий.





Видео: Служба спасения «Сова»