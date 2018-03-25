Реальные зарплаты в России выросли за два месяца 2018 года на 10,5%

Подобного роста за столь короткий период времени в России не было практически никогда.

На 1 марта долг по зарплате в РФ составляет 2,8 млрд рублей, что на 25% ниже показателя этого же периода 2017 года.

Согласно «майским указам» президента зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы должны были увеличиться до 200% от средней зарплаты в регионе, сообщает ТАСС.