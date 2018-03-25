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Реальные зарплаты в России выросли за два месяца 2018 года на 10,5%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Реальные зарплаты в России выросли за два месяца 2018 года на 10,5%

25 марта, 09:05Общество
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