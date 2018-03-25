-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
вечер: -2
ночь: -9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Жители Екатеринбурга разожгли костёр на балконе многоэтажки (ВИДЕО)

25 марта 2018, 14:10Добавить новость
город,Екатеринбург,курьезы,пожар,Свердловская область,огонь,балкон,шашлык
Жильцы дома по улице Широкореченской в Екатеринбурге решили для каких-то целей развести костёр на застеклённом балконе своей квартиры. Действие вызвало возмущение соседей, которые, однако, не стали вызывать пожарную команду.

Вечером 24 марта жильцы одного из домов Екатеринбурга наблюдали, как их соседи разожгли костёр на балконе своей квартиры.

Огонь заметили соседи и стали активно обсуждать это в общем диалоге в WhatsApp. Кто-то предположил, что таким способом жители решили приготовить шашлыки.


После публикации видео в интернете огонь немедленно потушили. В пожарную часть кто-либо их соседей не обращался, сообщает E1.ru.


Видео: E1.ru
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Восемь пожаров произошли в новогоднюю ночь в Свердловской области
2 января, 09:05
0 0
Подросток из Екатеринбурга заковал себя в наручники (ВИДЕО)
сегодня, 15:05
0 0
Два девятиклассника из Екатеринбурга помогли спасателям при тушении пожара
12 марта, 08:30
10 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 17
Подписаться на новости