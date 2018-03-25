Жители Екатеринбурга разожгли костёр на балконе многоэтажки (ВИДЕО)

Вечером 24 марта жильцы одного из домов Екатеринбурга наблюдали, как их соседи разожгли костёр на балконе своей квартиры.



Огонь заметили соседи и стали активно обсуждать это в общем диалоге в WhatsApp. Кто-то предположил, что таким способом жители решили приготовить шашлыки.



После публикации видео в интернете огонь немедленно потушили. В пожарную часть кто-либо их соседей не обращался, сообщает E1.ru.





Видео: E1.ru