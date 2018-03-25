Жители Екатеринбурга разожгли костёр на балконе многоэтажки (ВИДЕО)

Жильцы дома по улице Широкореченской в Екатеринбурге решили для каких-то целей развести костёр на застеклённом балконе своей квартиры. Действие вызвало возмущение соседей, которые, однако, не стали вызывать пожарную команду.
Вечером 24 марта жильцы одного из домов Екатеринбурга наблюдали, как их соседи разожгли костёр на балконе своей квартиры.
Огонь заметили соседи и стали активно обсуждать это в общем диалоге в WhatsApp. Кто-то предположил, что таким способом жители решили приготовить шашлыки.
После публикации видео в интернете огонь немедленно потушили. В пожарную часть кто-либо их соседей не обращался, сообщает E1.ru.
Видео: E1.ru