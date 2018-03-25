Жители Екатеринбурга разожгли костёр на балконе многоэтажки (ВИДЕО)
25 марта, 14:10Общество
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Жильцы дома по улице Широкореченской в Екатеринбурге решили для каких-то целей развести костёр на застеклённом балконе своей квартиры. Действие вызвало возмущение соседей, которые, однако, не стали вызывать пожарную команду.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 24 марта жильцы одного из домов Екатеринбурга наблюдали, как их соседи разожгли костёр на балконе своей квартиры.
Огонь заметили соседи и стали активно обсуждать это в общем диалоге в WhatsApp. Кто-то предположил, что таким способом жители решили приготовить шашлыки.
После публикации видео в интернете огонь немедленно потушили. В пожарную часть кто-либо их соседей не обращался, сообщает E1.ru.
Видео: E1.ru
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