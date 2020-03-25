Глава СКР поручил проверить, почему екатеринбурженку ростом 109 см не берут на работу
Сегодня, 20:36ОбществоФото: пресс-служба СКР
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение разобраться, почему жительницу Екатеринбурга, рост которой составляет 109 сантиметров, не берут на работу. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее женщина заявила в СМИ о том, что ее не берут на работу. При этом работодатели не объясняют причины отказов. По этому факту СК проведет доследованную проверку.
Напомним, екатеринбурженка Валерия Кожемяко попала в Книгу рекордов России как самая маленькая мама.
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