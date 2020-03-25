Несмотря на спецрежим из-за коронавируса, в Нижнем Тагиле открыли ярмарку
В Нижнем Тагиле рядом с дворцом культуры «Юбилейный» 25 марта открылась ярмарка. Несмотря на то, что 23 марта вице-губернатор Павел Креков заявил, что на территории Свердловской области запретили все массовые мероприятия.
Отметим, что основные посетители ярмарки — люди пожилого возраста. Ранее Минздрав сообщал, что коронавирус особенно опасен для пожилых из-за ослабления иммунной системы и наличия хронических заболеваний.
Получить оперативный комментарий от управления промышленной политики и развития предпринимательства у нас не удалось.
Согласно постановлению администрации от сентября 2019 года «О конкурсе на право организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил в 2020 году», ярмарка рассчитывалась на 70 торговых мест, а пройдет до 26 марта включительно.
Напомним, 19 марта в Нижнем Тагиле объявлен режим повышенной готовности. Согласно постановлению, массовые мероприятия численностью более 50 человек следует отменить; школьники до 29 марта находятся на каникулах, а с 30 числа переходят на дистанционное обучение; отменены весенние смены в детских лагерях, приостановлены занятия в кружках и секциях; закрыты музеи, библиотеки, цирк, кинотеатр «Красногвардеец»; ограничено посещение судов и администрации; часть тагильских СМИ начали работать удаленно.