Несмотря на спецрежим из-за коронавируса, в Нижнем Тагиле открыли ярмарку

Отметим, что основные посетители ярмарки — люди пожилого возраста. Ранее Минздрав сообщал, что коронавирус особенно опасен для пожилых из-за ослабления иммунной системы и наличия хронических заболеваний.

Ярмарка у ДК "Юбилейный" в Нижнем Тагиле Фото: tagilcity.ru

Получить оперативный комментарий от управления промышленной политики и развития предпринимательства у нас не удалось.

Согласно постановлению администрации от сентября 2019 года «О конкурсе на право организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил в 2020 году», ярмарка рассчитывалась на 70 торговых мест, а пройдет до 26 марта включительно.