Под Екатеринбургом за 17 миллионов рублей продается резной терем

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В Старопышминске за 17 млн рублей продают деревянный резной дом. Объявление размещено на сайте N1.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Дизайн дома выдержан в русском стиле — внутри печь с изразцами, на фасаде резные узоры. Общая площадь участка 47 соток, площадь — 525 квадратных метров. В доме семь комнат и два балкона, также есть бассейн.
По сообщению Е1, дом принадлежал екатеринбургскому бизнесмену Андрею Рожкову. Он прошел процедуру банкротства, и банк забрал дом в счет погашения долгов.
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