Путин озвучил меры по борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин предложил немедленно принять пять противоэпидемических и антикризисных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса. Также лидер страны озвучил три инициативы, которые рассчитаны “вдолгую”.
Среди них: уменьшение выплат в соцстрах с заработной платы работников для того, чтобы стимулировать повышение зарплаты; введение 15-процентного налога на дивиденды и другие ценные бумаги, которые выводятся на иностранные счета; введение налога в 15% на процентные доходы с банковских вкладов и ценных бумаг, сумма которых превышает один миллион рублей. Об этом пишет телеграмм-канал “Мейстер”.
Если первая мера направлена на поддержку работников, то вторая и третья - против элиты, которая теперь ставится на один уровень со средним и низшим классом в части налогообложения личных доходов.
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