Путин озвучил меры по борьбе с коронавирусом

Среди них: уменьшение выплат в соцстрах с заработной платы работников для того, чтобы стимулировать повышение зарплаты; введение 15-процентного налога на дивиденды и другие ценные бумаги, которые выводятся на иностранные счета; введение налога в 15% на процентные доходы с банковских вкладов и ценных бумаг, сумма которых превышает один миллион рублей. Об этом пишет телеграмм-канал “Мейстер”.