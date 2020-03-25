Радий Хабиров пообещал поддержку бизнесу и промышленности

Несмотря на то, что мировые рынки находятся в состоянии рецессии, власти республики продолжат поддерживать промышленность и бизнес, которые таким образом смогут быстрее восстановиться, отметил Радий Хабиров. «Жизнь продолжается», - добавил он. Об этом пишет mkset.ru.

Руководитель республики напомнил о возникших сложностях. Так, «Уфимкабель» закупал комплектующие за границей. Понятно, что теперь их стоимость вырастет. Однако в такой ситуации не следует отдавать предпочтение дешевым китайским аналогам или гаражным подделкам, из-за которых часто происходят пожары, заявил Хабиров. Он пообещал подумать, как открыть республиканский рынок для качественной проводки.

Эта проблема актуальна и для других предприятий Башкирии.