Радий Хабиров пообещал поддержку бизнесу и промышленности

Глава Башкортостана Радий Хабиров 24 марта посетил «Уфимкабель». На «промышленном часе» он сказал, что окажет поддержку промышленности и бизнесу.
Несмотря на то, что мировые рынки находятся в состоянии рецессии, власти республики продолжат поддерживать промышленность и бизнес, которые таким образом смогут быстрее восстановиться, отметил Радий Хабиров. «Жизнь продолжается», - добавил он. Об этом пишет mkset.ru.
Руководитель республики напомнил о возникших сложностях. Так, «Уфимкабель» закупал комплектующие за границей. Понятно, что теперь их стоимость вырастет. Однако в такой ситуации не следует отдавать предпочтение дешевым китайским аналогам или гаражным подделкам, из-за которых часто происходят пожары, заявил Хабиров. Он пообещал подумать, как открыть республиканский рынок для качественной проводки.
Эта проблема актуальна и для других предприятий Башкирии.
Что касается Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП), то здесь наблюдаются позитивные перемены. Благодаря запуску программы модернизации вертолетов за год количество заказов выросло почти в два раза - до 7,9 миллиарда рублей. Это произошло после того, как завод поддержали президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Анатолий Сердюков, подчеркнул Радий Хабиров.