С 28 марта в России объявлена нерабочая неделя

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С 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя в связи с мерами по нераспространению коронавируса. При этом заработная плата работникам будет сохранена.
Сюжеты: Коронавирус
Об этом во время обращения к гражданам сообщил президент Владимир Путин. Он призвал россиян в нерабочие дни проявить дисциплину и остаться дома.
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