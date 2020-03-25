Тагильчане спасли кошку, просидевшую на дереве четыре дня
Сегодня, 17:26ОбществоФото: vk.com/blacktagil
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В Нижнем Тагиле местные жители во дворе дома № 31 на улице Гвардейской достали с дерева кошку, которая просидела там четыре дня, сообщается в группе «Черный список Тагила».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказала одна из подписчиц паблика, ее мужу позвонила девушка и попросила о помощи. Мужчина некоторое время думал, так как боялся, что стрела у автовышки не достанет — кошка сидела на высоте пятиэтажного дома. Однако потом согласился попробовать. Животное сняли с дерева и передали хозяевам.
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Видео: vk.com/blacktagil
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