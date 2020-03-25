Тагильчане спасли кошку, просидевшую на дереве четыре дня

Как рассказала одна из подписчиц паблика, ее мужу позвонила девушка и попросила о помощи. Мужчина некоторое время думал, так как боялся, что стрела у автовышки не достанет — кошка сидела на высоте пятиэтажного дома. Однако потом согласился попробовать. Животное сняли с дерева и передали хозяевам.