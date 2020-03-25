«Тагилдорстрой» обязали выплатить пенсионерке 140 тысяч рублей за перелом

Установлено, что 79-летняя женщина поскользнулась упала при переходе проезжей части на Черноисточинском шоссе. Пенсионерка получила перелом шейки бедра со смещением и вынуждена была длительное время провести в медучреждении. Ей пришлось перенести оперативное вмешательство по протезированию сустава, все лечение женщина проходила за свой счет, потратив в общей сложности 40 тысяч рублей.

После лечения пенсионерка выяснила, что обслуживанием данного участка дороги занимается МУП «Тагилдорстрой». Женщина обратилась в Ленинский районный суд с требованием взыскать с предприятия 40 тысяч рублей за лечение и компенсацию морального вреда. Районный суд требования не удовлетворил. Тагильчанка обратилась в вышестоящую инстанцию.