В Екатеринбурге новым начальником полиции назначен полковник из Твери

Новым начальником полиции стал Игорь Озеров. Ранее он занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Тверской области. Он работает в правоохранительных органах 30 лет. Он сменит посту Сергея Кулагина, который уволился в конце 2019 года.