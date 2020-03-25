В Екатеринбурге новым начальником полиции назначен полковник из Твери
Сегодня, 19:29ОбществоФото: Пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Сегодня, 25 марта, в Екатеринбурге назначили нового начальника полиции, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Новым начальником полиции стал Игорь Озеров. Ранее он занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Тверской области. Он работает в правоохранительных органах 30 лет. Он сменит посту Сергея Кулагина, который уволился в конце 2019 года.
На представлении нового руководителя полиции присутствовали мэр столицы Урала Александр Высокинский, депутат Игорь Володин и прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.
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