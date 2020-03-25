В Екатеринбурге поймали сбежавших из Сочи пациентов с подозрением на коронавирус
Сегодня, 11:03ОбществоФото: pixabay.com
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Вчера в Екатеринбурге были пойманы два сбежавших из карантина туриста, которые прибыли из Сочи. В поисках беглецов помогали сотрудники полиции, сообщает «Интерфакс».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, представители Роспотребнадзора посетили граждан и провели с ними разъяснительную работу.
Ранее стало известно, что два пациента сбежали из больницы в Сочи. Они находились на карантине после возвращения и США и Испании. Они нарушили режим изоляции.
По последним данным, в России зарегистрировано 503 случая заболевания коронавирусом, из них 13 — в Свердловской области. Ранее стало известно, что жителя Верхней Салды госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Карта распространения коронавируса в России
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