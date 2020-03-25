В Екатеринбурге поймали сбежавших из Сочи пациентов с подозрением на коронавирус

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, представители Роспотребнадзора посетили граждан и провели с ними разъяснительную работу.

Ранее стало известно, что два пациента сбежали из больницы в Сочи. Они находились на карантине после возвращения и США и Испании. Они нарушили режим изоляции.

По последним данным, в России зарегистрировано 503 случая заболевания коронавирусом, из них 13 — в Свердловской области. Ранее стало известно, что жителя Верхней Салды госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.