В Нижнем Тагиле начала работу комиссия по состоянию автодорог

В трех районах города планируется осмотр около трехсот автодорог. Заместитель директора СЗГХ Николай Новиков, являющийся председателем комиссии, отметил, что особое внимание будет уделено наиболее загруженным участкам, особенно это касается мест перевозки пассажиров.

Все проверки, по словам Егора Копысова, заместителя главы города по городскому хозяйству и строительству, необходимо провести очень быстро, чтобы в начале следующего месяца подрядчики уже смогли начать восстановительные работы.

Думаю, что до конца следующей недели осмотр технического состояния автомобильных дорог должен быть завершен. Тогда уже в первой декаде апреля организации, занимающиеся эксплуатационным содержанием улиц, смогут приступить к полноценным, а не ямочным, ремонтам дорожного полотна, отмечает Егор Копысов.