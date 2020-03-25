В Нижнем Тагиле утвердили окончательный состав Общественной палаты
25 марта в Нижнем Тагиле утвердили новый состав Общественной палаты, сообщает пресс-служба мэрии.
На заседании утвердили кандидатуры шести человек, которые войдут в состав ОП. Ими стали: контент-менеджер «Типичного тагильчанина» Екатерина Смирнова, председатель Нижнетагильского отделения Ассоциации юристов России Олег Герасимов, настоятель Казанского мужского монастыря Иеромонах Зосима, вице-президент союза «ТПП город Нижний Тагил» Олег Полевщиков, руководитель мебельной компании «Финист» Роман Жуков, координатор инклюзивных проектов муниципального отделения организации «Российское движение школьников» Максим Зяблицев.
Ранее шестерых членов Общественной палаты утвердили депутаты гордумы Нижнего Тагила. Также шестерых кандидатов выдвинул глава города.
ОП в обновленном составе будет работать до 2022 года. Члены палаты и 18 представителей некоммерческих, общественных, профсоюзных и религиозных организаций будут отвечать за согласование с жителями города различных значимых проектов.