В Нижнем Тагиле утвердили окончательный состав Общественной палаты

На заседании утвердили кандидатуры шести человек, которые войдут в состав ОП. Ими стали: контент-менеджер «Типичного тагильчанина» Екатерина Смирнова, председатель Нижнетагильского отделения Ассоциации юристов России Олег Герасимов, настоятель Казанского мужского монастыря Иеромонах Зосима, вице-президент союза «ТПП город Нижний Тагил» Олег Полевщиков, руководитель мебельной компании «Финист» Роман Жуков, координатор инклюзивных проектов муниципального отделения организации «Российское движение школьников» Максим Зяблицев.

ОП в обновленном составе будет работать до 2022 года. Члены палаты и 18 представителей некоммерческих, общественных, профсоюзных и религиозных организаций будут отвечать за согласование с жителями города различных значимых проектов.