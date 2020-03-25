В Свердловской области налоговая сокращает личные приемы граждан из-за коронавируса

Так, с 28 марта прекратятся субботние приемы, а с 24 марта были отменены приемы во вторник и четверг с 18.00 до 20.00.

При этом, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и по пятницам с 9.00 до 17.00 приемы продолжаются. Отмена была сделана только на массовые часы посещения.

Более того, УФНС отменило все массовые мероприятия и личный прием граждан руководством службы.

Для обращения в налоговые органы рекомендуется использовать электронные сервисы.

По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее стало известно о госпитализации жителя Верхней Салды с предварительно подтвержденным диагнозом. В регионе запрещены мероприятия с участием более 50 человек, школы и ВУЗы переведены на дистанционное обучение, сотрудники предприятий по возможности переводятся на удаленный режим работы. Накануне правительством РФ было поручено закрыть кальянные, ночные клубы и развлекательные центры.