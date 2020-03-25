Замгенрпрокурора РФ в УрФО Юрий Гулягин ушел в отставку
Сегодня, 21:49ОбществоФото: сайт Генпрокуратуры РФ
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Заместитель генпрокурора по Уральскому федеральному округу Юрий Гулягин был отправлен в отставку, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу верхней палаты российского парламента.
Юрий Гулягин в 2006 году занял пост замгенпрокурора РФ и занимался курированием надзорных ведомств на Дальнем Востоке. В 2018 году он был переведен в УрФО. В январе 2020 года он покинул свой пост и был назначен полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
Представление об освобождении его от должности было направлено в верхнюю палату парламента президента РФ.
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