Замгенрпрокурора РФ в УрФО Юрий Гулягин ушел в отставку

Юрий Гулягин в 2006 году занял пост замгенпрокурора РФ и занимался курированием надзорных ведомств на Дальнем Востоке. В 2018 году он был переведен в УрФО. В январе 2020 года он покинул свой пост и был назначен полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.