Жизнь россиян изменится с 1 апреля

Речь идет об индексации пенсий, голосовании по изменению Конституции РФ и вынужденных каникулах. Об этом информирует News.ru.

Так с первого апреля гражданам России увеличат размер социальных пенсионных выплат. Социальную пенсию получают лица, которые не заработали трудовой стаж. Поэтому они не могут получать страховую пенсию. Этим людям, коих в стране насчитывается четыре миллиона человек, пенсию проиндексируют на 6,1%. Индексацию проведут с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.

Еще пенсии поднимут военнослужащим, участникам Второй Мировой войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

В среду, 22 апреля в России пойдет общероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон страны. Гражданам предложат ответить на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Не исключено, что дату плебисцита перенесут из-за эпидемии коронавируса COVID-19.